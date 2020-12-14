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Додано: Суб 04 вер, 2021 15:57
vitaliian Мне сделали картину из такого мха,а он имеет очень специфический запах,так что рядом стоять неприятно.Может,некачественное сырье использовали.Висит пока в нежилой квартире.Надо бы пойти понюхать, выветрилось ли спустя несколько месяцев.
Додано: Суб 04 вер, 2021 17:11
спасибо за предупреждение, по секрету шепну я собирался использовать искусственный.
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