|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 вер, 2021 15:57
vitaliian Мне сделали картину из такого мха,а он имеет очень специфический запах,так что рядом стоять неприятно.Может,некачественное сырье использовали.Висит пока в нежилой квартире.Надо бы пойти понюхать, выветрилось ли спустя несколько месяцев.
Додано: Суб 04 вер, 2021 17:11
спасибо за предупреждение, по секрету шепну я собирался использовать искусственный.
Додано: Сер 08 вер, 2021 18:09
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Чет 09 вер, 2021 10:23
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Креативно))
Додано: Чет 09 вер, 2021 17:48
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Как превратить подвал в шикарный домашний офис
Додано: Чет 09 вер, 2021 19:26
Ну, наприклад, Флаю, це не світить - в нього квадратуру мала))
Додано: Чет 09 вер, 2021 20:27
идея для офиса
амфоры внизу перебор, в остальном мне нра. Но ценник на мох космос.
Почему как только мне что то нравится ценник сразу космос? Уже не 1й раз такое.
Додано: Суб 11 вер, 2021 06:53
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Суб 11 вер, 2021 11:39
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду - гарно/дешево/невимушено
vitaliian
Гарно.
Ну от, перше і третє фото згори - чим не втілений мій задум у життя?(після грунтування, зразу пофарбувати стіни структурною фарбою БЕЗ ШТУКАТУРЕННЯ/ГІПСОВОЇ СТЯЖКИ?
Розумію, що в мене стіни в смарті - омноблок, - але не думаю, що буде виглядати гірше, ніж на фото!
п.с.
Хоча, може і тоненько/разово стягну стартовим гіпсом стіни
А так, то думаю, що 60-70% площі стін будуть закривати меблі(від підлоги до стелі) - а стіни за меблями можна лише прогрунтувати
Додано: Суб 11 вер, 2021 14:07
декоративный гипсовый кирпич стоит недорого, а есть умельцы мажут стену гипсом и "нарезают" кирпичики, потом красят. Вообще не вижу проблемы. Если руки не из ж.
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|