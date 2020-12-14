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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 15:57

vitaliian Мне сделали картину из такого мха,а он имеет очень специфический запах,так что рядом стоять неприятно.Может,некачественное сырье использовали.Висит пока в нежилой квартире.Надо бы пойти понюхать, выветрилось ли спустя несколько месяцев.
tatmech
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 17:11

  tatmech написав:vitaliian Мне сделали картину из такого мха,а он имеет очень специфический запах,так что рядом стоять неприятно.Может,некачественное сырье использовали.Висит пока в нежилой квартире.Надо бы пойти понюхать, выветрилось ли спустя несколько месяцев.

спасибо за предупреждение, по секрету шепну я собирался использовать искусственный.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 18:09

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

4443
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 10:23

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Креативно))
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 17:48

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Как превратить подвал в шикарный домашний офис
https://news.obozrevatel.com/lady/home/ ... j-ofis.htm
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 19:26

  vitaliian написав:Как превратить подвал в шикарный домашний офис
https://news.obozrevatel.com/lady/home/ ... j-ofis.htm

Ну, наприклад, Флаю, це не світить - в нього квадратуру мала))
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 20:27

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Как превратить подвал в шикарный домашний офис
https://news.obozrevatel.com/lady/home/ ... j-ofis.htm

Ну, наприклад, Флаю, це не світить - в нього квадратуру мала))
идея для офиса
3786a4db-d582-41a9-a8d7-0a78e12bbcc0
амфоры внизу перебор, в остальном мне нра. Но ценник на мох космос.
Почему как только мне что то нравится ценник сразу космос? Уже не 1й раз такое.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 06:53

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

https://kvartblog.ru/blog/holostjatskij ... a-zhukova/

4443
4443
4443
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:39

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду - гарно/дешево/невимушено

vitaliian
Гарно.
Ну от, перше і третє фото згори - чим не втілений мій задум у життя?(після грунтування, зразу пофарбувати стіни структурною фарбою БЕЗ ШТУКАТУРЕННЯ/ГІПСОВОЇ СТЯЖКИ?
Розумію, що в мене стіни в смарті - омноблок, - але не думаю, що буде виглядати гірше, ніж на фото!

п.с.
Хоча, може і тоненько/разово стягну стартовим гіпсом стіни :D
А так, то думаю, що 60-70% площі стін будуть закривати меблі(від підлоги до стелі) - а стіни за меблями можна лише прогрунтувати :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 14:07

  Успіх написав:vitaliian
Гарно.
Ну от, перше і третє фото згори - чим не втілений мій задум у життя?(після грунтування, зразу пофарбувати стіни структурною фарбою БЕЗ ШТУКАТУРЕННЯ/ГІПСОВОЇ СТЯЖКИ?
Розумію, що в мене стіни в смарті - омноблок, - але не думаю, що буде виглядати гірше, ніж на фото!
:

декоративный гипсовый кирпич стоит недорого, а есть умельцы мажут стену гипсом и "нарезают" кирпичики, потом красят. Вообще не вижу проблемы. Если руки не из ж.



vitaliian
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