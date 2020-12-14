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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 вер, 2021 08:49
дизайн смарта
Додано: Нед 12 вер, 2021 14:55
ловите идею
Додано: Нед 12 вер, 2021 16:27
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Додано: Нед 12 вер, 2021 17:01
1 шкаф с одеждой и постельным, 1 диван и два стола со стульями (стеклянный и мдф для ноутбука). Вряд ли это закроет 2/3 всех стен. Кроме того мебель стоит дороже чем гипс (если конечно не на мусорке её подбирать). Над кухней не замарачивайтесь, кто арендует смарт тому кухня 300 лет не нужна. А вытяжку берите самую мощную. К волчице может приехать в гости медведь, а он катлеты любит шо капец, может их как семечки лускать.
Додано: Нед 19 вер, 2021 21:15
Я б на Вашому місці щиро подякував за ідею. Вапном або якимось спецлаком. На крайняк дешеві, але міцні шпалери.
Мінімум усяких затрат. Все одно як правило довго не буде виглядати свіжим!
Якшо би була цегла, то прозорий лак і мажте лофт..
Ліпектрику тепер модно теж тягнути зовні. Без усяких там штраб.
От опалення - бажано робити добре і труби поміняти. Усі.
До речі з мого досвіду. Найдорожче в ремонті - підлога.
Ви ніби любите вести записи витрат. Рахували у яку суму за квадрат вийшов ремонт хати, у якій живете?
Додано: Нед 19 вер, 2021 21:25
Додано: Пон 20 вер, 2021 06:53
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Вів 28 вер, 2021 09:35
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Вів 28 вер, 2021 13:19
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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