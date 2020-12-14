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для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 08:49

дизайн смарта

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:55

ловите идею

в эпицентре продаётся форма
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и гипс
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разводите гипс 3:1 c клеем пва в форму и дальше как в инструкции.
Вам в пару тысяч обойдётся облицовка всего смарта.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 16:27

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:Вам в пару тысяч обойдётся облицовка всего смарта

Заставити його стіни на 2/3 меблями - теж нормально)))
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 17:01

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Вам в пару тысяч обойдётся облицовка всего смарта

Заставити його стіни на 2/3 меблями - теж нормально)))
1 шкаф с одеждой и постельным, 1 диван и два стола со стульями (стеклянный и мдф для ноутбука). Вряд ли это закроет 2/3 всех стен. Кроме того мебель стоит дороже чем гипс (если конечно не на мусорке её подбирать). Над кухней не замарачивайтесь, кто арендует смарт тому кухня 300 лет не нужна. А вытяжку берите самую мощную. К волчице может приехать в гости медведь, а он катлеты любит шо капец, может их как семечки лускать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 21:15

  Успіх написав:
  Natt написав:
  Успіх написав:Є!
Просто здача в експлуатацію буде в другому кварталі 2022р. :D

Успеете собрать со Сландо комплект мебели и техники

В мене буде або все нове і 7К/міс за оренду, або(як радили на сусідній гілці) - побілити все вапном :mrgreen: підлогу - бетон пофарбувати, б/у меблі і техніку - і брати тих же 7К/міс, запустивши туди 3-4х іноземців :mrgreen:

Все буде УСПІХ!© :D

Я б на Вашому місці щиро подякував за ідею. Вапном або якимось спецлаком. На крайняк дешеві, але міцні шпалери.
Мінімум усяких затрат. Все одно як правило довго не буде виглядати свіжим!
Якшо би була цегла, то прозорий лак і мажте лофт..
Ліпектрику тепер модно теж тягнути зовні. Без усяких там штраб.
От опалення - бажано робити добре і труби поміняти. Усі.
До речі з мого досвіду. Найдорожче в ремонті - підлога.
Ви ніби любите вести записи витрат. Рахували у яку суму за квадрат вийшов ремонт хати, у якій живете?
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 21:25

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Вам в пару тысяч обойдётся облицовка всего смарта

Заставити його стіни на 2/3 меблями - теж нормально)))

При Совку не білили за "стінками" І шпалер не клеіли. Прикольно було)
athena1
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 06:53

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  athena1 написав:При Совку не білили за "стінками" І шпалер не клеіли. Прикольно було)
потомкам меньше мусора при демонтаже
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:35

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:19

Коллаж из игрушек и тройника. Авторская работа

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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:17

  vitaliian написав:разводите гипс 3:1 c клеем пва в форму и дальше как в инструкции.
Вам в пару тысяч обойдётся облицовка всего смарта.

Гарний жарт, ну хрін з ними з витратами на працю і на час, але наскільки крихкий гіпс особливо при такій товщині - в курсі?
Це якщо тільки ходити і не дихати, тут один раз стільцем зачепиш і накрився "ремонт"
zerocool
 
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