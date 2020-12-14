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vitaliian написав:Вам в пару тысяч обойдётся облицовка всего смарта
Заставити його стіни на 2/3 меблями - теж нормально)))
1 шкаф с одеждой и постельным, 1 диван и два стола со стульями (стеклянный и мдф для ноутбука). Вряд ли это закроет 2/3 всех стен. Кроме того мебель стоит дороже чем гипс (если конечно не на мусорке её подбирать). Над кухней не замарачивайтесь, кто арендует смарт тому кухня 300 лет не нужна. А вытяжку берите самую мощную. К волчице может приехать в гости медведь, а он катлеты любит шо капец, может их как семечки лускать.
Успіх написав:Є! Просто здача в експлуатацію буде в другому кварталі 2022р.
Успеете собрать со Сландо комплект мебели и техники
В мене буде або все нове і 7К/міс за оренду, або(як радили на сусідній гілці) - побілити все вапном підлогу - бетон пофарбувати, б/у меблі і техніку - і брати тих же 7К/міс, запустивши туди 3-4х іноземців
Я б на Вашому місці щиро подякував за ідею. Вапном або якимось спецлаком. На крайняк дешеві, але міцні шпалери. Мінімум усяких затрат. Все одно як правило довго не буде виглядати свіжим! Якшо би була цегла, то прозорий лак і мажте лофт.. Ліпектрику тепер модно теж тягнути зовні. Без усяких там штраб. От опалення - бажано робити добре і труби поміняти. Усі. До речі з мого досвіду. Найдорожче в ремонті - підлога. Ви ніби любите вести записи витрат. Рахували у яку суму за квадрат вийшов ремонт хати, у якій живете?
vitaliian написав:разводите гипс 3:1 c клеем пва в форму и дальше как в инструкции. Вам в пару тысяч обойдётся облицовка всего смарта.
Гарний жарт, ну хрін з ними з витратами на працю і на час, але наскільки крихкий гіпс особливо при такій товщині - в курсі? Це якщо тільки ходити і не дихати, тут один раз стільцем зачепиш і накрився "ремонт"