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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:42
zerocool написав: vitaliian написав:
разводите гипс 3:1 c клеем пва в форму и дальше как в инструкции.
Вам в пару тысяч обойдётся облицовка всего смарта.
Гарний жарт, ну хрін з ними з витратами на працю і на час, але наскільки крихкий гіпс особливо при такій товщині - в курсі?
Це якщо тільки ходити і не дихати, тут один раз стільцем зачепиш і накрився "ремонт"
Не ну якщо СТІНКОЮ загородити, або буде жити бабуся божий одуванчик, то ще якось, під оренду - звісно ніт.
Тогда не пва а сумасшедшая липучка. Очень надёжный клей леит почти всё.
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vitaliian
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