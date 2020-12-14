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для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:42

  zerocool написав:
  vitaliian написав:разводите гипс 3:1 c клеем пва в форму и дальше как в инструкции.
Вам в пару тысяч обойдётся облицовка всего смарта.

Гарний жарт, ну хрін з ними з витратами на працю і на час, але наскільки крихкий гіпс особливо при такій товщині - в курсі?
Це якщо тільки ходити і не дихати, тут один раз стільцем зачепиш і накрився "ремонт"

Не ну якщо СТІНКОЮ загородити, або буде жити бабуся божий одуванчик, то ще якось, під оренду - звісно ніт.
Тогда не пва а сумасшедшая липучка. Очень надёжный клей леит почти всё.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:09

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

vitaliian написав:
  zerocool написав:
  vitaliian написав:разводите гипс 3:1 c клеем пва в форму и дальше как в инструкции.
Вам в пару тысяч обойдётся облицовка всего смарта.

Гарний жарт, ну хрін з ними з витратами на працю і на час, але наскільки крихкий гіпс особливо при такій товщині - в курсі?
Це якщо тільки ходити і не дихати, тут один раз стільцем зачепиш і накрився "ремонт"

Не ну якщо СТІНКОЮ загородити, або буде жити бабуся божий одуванчик, то ще якось, під оренду - звісно ніт.
Тогда не пва а сумасшедшая липучка. Очень надёжный клей леит почти всё.
И токсичный, наверное :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:19

Faceless я не люблю огульных предложений. Внизу по ссылке есть Мейл можете запросить состав и сертификаты.

https://lacrysil.ua/products/klej-sumas ... -lipuchka/

Я много чего им клеил ни разу ничего не отвалилось.
vitaliian
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Повідомлень: 8805
З нами з: 06.04.16
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:22

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

vitaliian написав:Faceless я не люблю огульных предложений. Внизу по ссылке есть Мейл можете запросить состав и сертификаты.

https://lacrysil.ua/products/klej-sumas ... -lipuchka/

Я много чего им клеил ни разу ничего не отвалилось.
Я к тому, что чудес не бывает
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 30118
З нами з: 24.01.12
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  #<1 ... 4567
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