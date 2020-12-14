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vitaliian написав:разводите гипс 3:1 c клеем пва в форму и дальше как в инструкции. Вам в пару тысяч обойдётся облицовка всего смарта.
Гарний жарт, ну хрін з ними з витратами на працю і на час, але наскільки крихкий гіпс особливо при такій товщині - в курсі? Це якщо тільки ходити і не дихати, тут один раз стільцем зачепиш і накрився "ремонт"
Не ну якщо СТІНКОЮ загородити, або буде жити бабуся божий одуванчик, то ще якось, під оренду - звісно ніт.
Тогда не пва а сумасшедшая липучка. Очень надёжный клей леит почти всё.
vitaliian написав:разводите гипс 3:1 c клеем пва в форму и дальше как в инструкции. Вам в пару тысяч обойдётся облицовка всего смарта.
Гарний жарт, ну хрін з ними з витратами на працю і на час, але наскільки крихкий гіпс особливо при такій товщині - в курсі? Це якщо тільки ходити і не дихати, тут один раз стільцем зачепиш і накрився "ремонт"
Не ну якщо СТІНКОЮ загородити, або буде жити бабуся божий одуванчик, то ще якось, під оренду - звісно ніт.
Тогда не пва а сумасшедшая липучка. Очень надёжный клей леит почти всё.