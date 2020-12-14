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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 жов, 2021 08:08
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Долярчик тему создал а сам не пишет, что такое передумали делать ремонт в смарте?
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:42
Так тема створена для 100500 форумчан(які точно тут є - ви ж бачите скільки переглядів тут ) - щоб вони ділились своїми цікавими лайфхаками!
От я зі шторами ще не оприділився - мають бути дешеві/гарні/практичні!
Думав, може римські штори?
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:18
Успіх римские если у вас ретро стиль
Сочетание цветов любое из там много
Без стекляруса дешевле
Додано: Вів 19 жов, 2021 17:08
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Вів 19 жов, 2021 20:23
И про вытяжку не забудьте
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:29
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Сер 20 жов, 2021 16:12
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Сер 20 жов, 2021 16:34
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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