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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:08

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Долярчик тему создал а сам не пишет, что такое передумали делать ремонт в смарте?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:42

  vitaliian написав:Долярчик тему создал а сам не пишет, что такое передумали делать ремонт в смарте?

Так тема створена для 100500 форумчан(які точно тут є - ви ж бачите скільки переглядів тут :mrgreen: ) - щоб вони ділились своїми цікавими лайфхаками! :D

От я зі шторами ще не оприділився :mrgreen: - мають бути дешеві/гарні/практичні!
Думав, може римські штори?
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:18

Успіх римские если у вас ретро стиль
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/shtori- ... thYSg.html

Сочетание цветов любое из там много

Без стекляруса дешевле
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/shtory- ... IydMb.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:08

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 20:23

И про вытяжку не забудьте

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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:29

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:12

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:34

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:12

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Коротше, треба штори брати класичні :D
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:55

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Пора ветку переименовать в "Коллекция треша от Vitalian, или как не надо делать ремонт"
Faceless
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