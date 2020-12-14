А можна від Вас хоч 2 приклади - "як має бути?"(і щоб там можна було побачити, які штори)
п.с.
Щож так жорстоко/надовго заблокували Віталіана?
Щож він такого надзвичайного наофтопив, що заблокували не на день, а на тиждень?
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Додано: Сер 27 жов, 2021 11:13
А можна від Вас хоч 2 приклади - "як має бути?"(і щоб там можна було побачити, які штори)
п.с.
Щож так жорстоко/надовго заблокували Віталіана?
Щож він такого надзвичайного наофтопив, що заблокували не на день, а на тиждень?
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