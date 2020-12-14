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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:13

  Faceless написав:Пора ветку переименовать в "Коллекция треша от Vitalian, или как не надо делать ремонт"

А можна від Вас хоч 2 приклади - "як має бути?"(і щоб там можна було побачити, які штори) :)

п.с.
Щож так жорстоко/надовго заблокували Віталіана?
Щож він такого надзвичайного наофтопив, що заблокували не на день, а на тиждень? :shock:
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