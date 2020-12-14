Тканина мусить бути м,якою. Щоб квартиранти при потребі могли витирати руки.
Можеш зразу чіпляти великі вафельні чи махрові рушники, замість штор)))
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Додано: Сер 27 жов, 2021 12:18
Додано: Сер 27 жов, 2021 12:38
Додано: Сер 27 жов, 2021 12:39
Додано: Суб 30 жов, 2021 07:17
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Вів 02 лис, 2021 10:35
Розовая пещера
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