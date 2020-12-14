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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:18

  Успіх написав:Коротше, треба штори брати класичні :D

Тканина мусить бути м,якою. Щоб квартиранти при потребі могли витирати руки.
Можеш зразу чіпляти великі вафельні чи махрові рушники, замість штор))) :wink:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:38

  Frant написав:
  Успіх написав:Коротше, треба штори брати класичні :D

Тканина мусить бути м,якою. Щоб квартиранти при потребі могли витирати :wink:

сльози
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:39

  Faceless написав:Пора ветку переименовать в "Коллекция треша от Vitalian, или как не надо делать ремонт"

замечу: годный форумчанин :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 07:17

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:35

Розовая пещера

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:43

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

...пылесборник,если одним словом и ёмко
Мизантрóп
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