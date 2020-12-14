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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 19:34

Faceless это что у них даже крышка для унитаза президент есть
https://bt.rozetka.com.ua/127217/p12721 ... gKec_D_BwE
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 20:46

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 06:51

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 07:43

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

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сброс перевод
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 10:06

  vitaliian написав:Зображення

Тут без шторів - незачот! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:33

Успіх угу кататься не на чем.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:23

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Ще б такі фокуси з ремонтом)))

Доречі, я цей фокус розгадав з третього перегляду :D
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:41

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Светильник рог
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bra-sve ... LhRSS.html
Оленям зашло б
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:27

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

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vitaliian
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