RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:21

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Большая статья про шторы https://isaloni.su/raznoe/shtory-na-kuh ... czeny.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9044
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:59

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9044
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:01

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

vitaliian написав:Зображення
Из серии "как испоганить лофт"
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30400
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1292 раз.
Подякували: 7312 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:17

Faceless я тоже смотрел и думал зачем эти узоры из штукатурки на стене. Там и без них всего в избытке. 100 кг дизайна на 1м2
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9044
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2340 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 838, 839, 840
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8390 1150904
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 11:46
juristkostya
Квартири в ЖК "Еврика" (Голосіївський р-н), "Патріотика" (Да
muha3030 » Чет 04 лис, 2021 21:52
0 399
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лис, 2021 21:52
muha3030
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 2529
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2252)
15.11.2021 13:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron