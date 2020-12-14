Додано: Вів 16 лис, 2021 19:58

flyman написав: цікавив більше концепт поєднання модерну (скажімо, концептуальний овноблок) і поверх нього класика (його велична ворсистість, тепло та звукоізоляційні властивості).



До цього ще не зустрічав такого ноу-хау.

Як на мене, прикольно.

Може собі так забацати. цікавив більше концепт поєднання модерну (скажімо, концептуальний овноблок) і поверх нього класика (його велична ворсистість, тепло та звукоізоляційні властивості).До цього ще не зустрічав такого ноу-хау.Як на мене, прикольно.Може собі так забацати.

Мне в коврах не нравятся расцветки. И то что мало кто готов их отправлять службой деливери с олх. Допустим нашел интересный ковер 4*5 а купить нельзя ну или едь за ним на своем авто в другой город.А по цене да ковры не в тренде и продаются вдвое дешевле линолеума, и в несколько раз дешевле ламината, который вообще прессованный картон. Я всё же выбираю паркет. По долговечности, простоте уборки и и внешнему виду о превосходит все остальные покрытия. И ложить его очень просто.Ковер на стену слишком старомодно. Уже лучше ламинат или б/у доску, если надо быстро и бюджетно. Говноблок штукатурится неплохо, но не экономно, 1кг хорошей штукатурки 60 грнДоска обрабатывается вскрывается лазурью (она не воняет в отличии от лака) и от нее можно добиться практически любого дизайна. Даже коашенная уже красиво, особенно если в квартире деревянная мебель такого же цвета.