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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:21

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Большая статья про шторы https://isaloni.su/raznoe/shtory-na-kuh ... czeny.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:59

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:01

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

vitaliian написав:Зображення
Из серии "как испоганить лофт"
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:17

Faceless я тоже смотрел и думал зачем эти узоры из штукатурки на стене. Там и без них всего в избытке. 100 кг дизайна на 1м2
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:22

Для хотаба

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Сюда бы зашла кровать самолёт за 54к
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:58

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  flyman написав:цікавив більше концепт поєднання модерну (скажімо, концептуальний овноблок) і поверх нього класика (його велична ворсистість, тепло та звукоізоляційні властивості).

До цього ще не зустрічав такого ноу-хау.
Як на мене, прикольно.
Може собі так забацати.

Мне в коврах не нравятся расцветки. И то что мало кто готов их отправлять службой деливери с олх. Допустим нашел интересный ковер 4*5 а купить нельзя ну или едь за ним на своем авто в другой город.

А по цене да ковры не в тренде и продаются вдвое дешевле линолеума, и в несколько раз дешевле ламината, который вообще прессованный картон. Я всё же выбираю паркет. По долговечности, простоте уборки и и внешнему виду о превосходит все остальные покрытия. И ложить его очень просто.

Ковер на стену слишком старомодно. Уже лучше ламинат или б/у доску, если надо быстро и бюджетно. Говноблок штукатурится неплохо, но не экономно, 1кг хорошей штукатурки 60 грн

Доска обрабатывается вскрывается лазурью (она не воняет в отличии от лака) и от нее можно добиться практически любого дизайна. Даже коашенная уже красиво, особенно если в квартире деревянная мебель такого же цвета.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:46

  vitaliian написав:Зображення

Сюда бы зашла кровать самолёт за 54к
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От таке б в приватний садочок 👍
- або в НЕ приватний...
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:01

Успіх была у меня сотрудница, у нее дочка художница, рисует людям интерьеры, я видел пару работ, что вам сказать... это сила, я видел нарисованный львов у кого-то на стене, поищу в Фейсбуке может есть на ее странице.

обои - прошлый век (пока не научатся их печатать на всю стену с нужным мне сюжетом). Покраска - скучно, уж лучше интересные обои, рисунок можно подобрать на любой вкус.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:32

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Зображення

Как вам идея стиралка в подоконнике? Это что стену под окном разобрали и На улицу выглядывает ее тыльная сторона?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:39

vitaliian
Нормально))
Є ж не глибокі пралки.
Але де батареї опалення?
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