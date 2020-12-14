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Додано: Нед 14 лис, 2021 21:21
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Большая статья про шторы
Додано: Пон 15 лис, 2021 12:59
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:01
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:17
Faceless я тоже смотрел и думал зачем эти узоры из штукатурки на стене. Там и без них всего в избытке. 100 кг дизайна на 1м2
Додано: Вів 16 лис, 2021 09:22
Для хотаба
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:58
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Мне в коврах не нравятся расцветки. И то что мало кто готов их отправлять службой деливери с олх. Допустим нашел интересный ковер 4*5 а купить нельзя ну или едь за ним на своем авто в другой город.
А по цене да ковры не в тренде и продаются вдвое дешевле линолеума, и в несколько раз дешевле ламината, который вообще прессованный картон. Я всё же выбираю паркет. По долговечности, простоте уборки и и внешнему виду о превосходит все остальные покрытия. И ложить его очень просто.
Ковер на стену слишком старомодно. Уже лучше ламинат или б/у доску, если надо быстро и бюджетно. Говноблок штукатурится неплохо, но не экономно, 1кг хорошей штукатурки 60 грн
Доска обрабатывается вскрывается лазурью (она не воняет в отличии от лака) и от нее можно добиться практически любого дизайна. Даже коашенная уже красиво, особенно если в квартире деревянная мебель такого же цвета.
Додано: Вів 16 лис, 2021 20:46
Додано: Вів 16 лис, 2021 21:01
Успіх была у меня сотрудница, у нее дочка художница, рисует людям интерьеры, я видел пару работ, что вам сказать... это сила, я видел нарисованный львов у кого-то на стене, поищу в Фейсбуке может есть на ее странице.
обои - прошлый век (пока не научатся их печатать на всю стену с нужным мне сюжетом). Покраска - скучно, уж лучше интересные обои, рисунок можно подобрать на любой вкус.
Додано: Вів 16 лис, 2021 21:32
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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