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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:40
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Просто узкая
Додано: Вів 16 лис, 2021 21:46
Зачем они на кухне??? У меня есть так я их на подачу ещё в 2016 перекрыл, потому что лишнее оно. По крайней мере у меня в кухне и в ванной тепло и без батарей (зря выброшенные деньги) в комнатах уже по 20 рёбер биметалла. На котле стоит 40 и половина батареи снизу Всегда холодная. Но задачу выполняют. Квартира угловая.
Додано: Вів 16 лис, 2021 22:07
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Табуретки прикольные
Додано: Вів 16 лис, 2021 22:11
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Вів 16 лис, 2021 22:33
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Глаза кровоточат
Додано: Вів 16 лис, 2021 22:38
Я сначала поставил по 12 но это был новострой к тому же я единственный кто зимовал один в пятиэтажке (дом сдали в ноябре), не мог протопить, на котле 80 а в комнатах холодно, добавил на весь проем до 20 рёбер. Теперь котел выше 40 не включаю, в самую холодную зиму 4м3 в сутки а обычно 1,5-2. Что интересно потребление газа вырастает в дождь, видимо пенопластовая шуба намокает и идут потери тепла.
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