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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:40

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Просто узкая
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:46

  Успіх написав:vitaliian
Нормально))
Є ж не глибокі пралки.
Але де батареї опалення?

Зачем они на кухне??? У меня есть так я их на подачу ещё в 2016 перекрыл, потому что лишнее оно. По крайней мере у меня в кухне и в ванной тепло и без батарей (зря выброшенные деньги) в комнатах уже по 20 рёбер биметалла. На котле стоит 40 и половина батареи снизу Всегда холодная. Но задачу выполняют. Квартира угловая.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:07

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

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Табуретки прикольные
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:11

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  vitaliian написав:Зачем они на кухне?

Ну, дуууууже рідко/інколи бувають трішки потрібні))
В себе на кухні - теж рідко вмикаю, хоч всього лиш 5 ребер на 17м2 + ще коридору 3м2 примикає.
(по 5 ребер я і по двох кімнатах поставив - і нормас!)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:33

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

vitaliian написав:Зображення
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Табуретки прикольные
Глаза кровоточат
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:38

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Зачем они на кухне?

Ну, дуууууже рідко/інколи бувають трішки потрібні))
В себе на кухні - теж рідко вмикаю, хоч всього лиш 5 ребер на 17м2 + ще коридору 3м2 примикає.
(по 5 ребер я і по двох кімнатах поставив - і нормас!)

Я сначала поставил по 12 но это был новострой к тому же я единственный кто зимовал один в пятиэтажке (дом сдали в ноябре), не мог протопить, на котле 80 а в комнатах холодно, добавил на весь проем до 20 рёбер. Теперь котел выше 40 не включаю, в самую холодную зиму 4м3 в сутки а обычно 1,5-2. Что интересно потребление газа вырастает в дождь, видимо пенопластовая шуба намокает и идут потери тепла.
vitaliian
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