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для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:44

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Успіх написав:, в деякі вечори, я ще пару годин підігрівав кімнату масляним радіатором, щоб діти не спали в грубих светерах/штанах...
я ещё сдуру купил надувной диван, потому что не знал каким будет шкаф купе , и где он станет, как он этот диван Сцукко остывает. Впечатление что спишь на полу, никогда такое чудо не берите. Выброшенные на ветер деньги. И кресла дачные но те я успел продать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:49

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Faceless написав:Глаза кровоточат
потолок красивый если яркость регулируется. Но у меня все диммеры погорели.
vitaliian
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Повідомлень: 9087
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1608 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
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  #<1 ... 10111213
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