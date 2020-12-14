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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лис, 2021 23:44
Успіх написав:
, в деякі вечори, я ще пару годин підігрівав кімнату масляним радіатором, щоб діти не спали в грубих светерах/штанах...
я ещё сдуру купил надувной диван, потому что не знал каким будет шкаф купе , и где он станет, как он этот диван Сцукко остывает. Впечатление что спишь на полу, никогда такое чудо не берите. Выброшенные на ветер деньги. И кресла дачные но те я успел продать.
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vitaliian
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Додано: Вів 16 лис, 2021 23:49
Faceless написав:
Глаза кровоточат
потолок красивый если яркость регулируется. Но у меня все диммеры погорели.
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vitaliian
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- Повідомлень: 9087
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1608 раз.
- Подякували: 2345 раз.
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