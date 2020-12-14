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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лис, 2021 23:44
Успіх написав:
, в деякі вечори, я ще пару годин підігрівав кімнату масляним радіатором, щоб діти не спали в грубих светерах/штанах...
я ещё сдуру купил надувной диван, потому что не знал каким будет шкаф купе , и где он станет, как он этот диван Сцукко остывает. Впечатление что спишь на полу, никогда такое чудо не берите. Выброшенные на ветер деньги. И кресла дачные но те я успел продать.
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vitaliian
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Додано: Вів 16 лис, 2021 23:49
Faceless написав:
Глаза кровоточат
потолок красивый если яркость регулируется. Но у меня все диммеры погорели.
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vitaliian
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:24
cohan написав: Успіх написав:vitaliian
Нормально))
Є ж не глибокі пралки.
Але де батареї опалення?
на кухне они часто не с руки, особенно если газок и без вытяжки
Квартира с газом и без вытяжки - грубейшее нарушение
А касательно батарей - есть уже такое чудо техники, как регуляторы. Вполне доступные. Рекомендую
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Faceless
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:25
vitaliian написав: Faceless написав:
Глаза кровоточат
потолок красивый если яркость регулируется. Но у меня все диммеры погорели.
Это колхоз-дизайн, который был популярен лет 20 назад.
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Faceless
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Додано: Сер 17 лис, 2021 19:04
По кольорах та поєднанні - той самий архітектор що ринок Південний у Львові проектував
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Додано: Сер 17 лис, 2021 21:30
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Додано: Сер 17 лис, 2021 21:31
В чем прикол черных, коричневых и других темных оттенков натяжных потолков, они делают комнату темной и Визуально маленькой поскольку поглощают свет. Сколько не смотрю не понимаю. Ладно в хореке, где полумрак часть интерьера.
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vitaliian
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