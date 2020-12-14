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Успіх написав:, в деякі вечори, я ще пару годин підігрівав кімнату масляним радіатором, щоб діти не спали в грубих светерах/штанах...
я ещё сдуру купил надувной диван, потому что не знал каким будет шкаф купе , и где он станет, как он этот диван Сцукко остывает. Впечатление что спишь на полу, никогда такое чудо не берите. Выброшенные на ветер деньги. И кресла дачные но те я успел продать.
В чем прикол черных, коричневых и других темных оттенков натяжных потолков, они делают комнату темной и Визуально маленькой поскольку поглощают свет. Сколько не смотрю не понимаю. Ладно в хореке, где полумрак часть интерьера.