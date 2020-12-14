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для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:17

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

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Плитка под мрамор с фигурными сторонами продается в эпицентре вчера себе купил. Очень необычно выглядит
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:27

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:29

  Успіх написав:vitaliian
Ціна?
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:37

  vitaliian написав:
  Успіх написав:vitaliian
Ціна?
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Це одна штучка 120грн??? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:41

Успіх 120 грн = 1,39m2 (коробка 120 шт) или 1 грн/ штука
На сайте эпицентра её нету но есть на другом сайте
http://aceramics.com.ua/product-catalog ... 6-152.html короче берите цена/качество Бомба. Если для кухни то под такой цвет легко подобрать Мраморный подоконник, мойку, столешницу и смеситель.

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Волчицы завоют когда увидят эту красоту и снимут ваш смарт даже за 8 не торгуясь
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:19

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  vitaliian написав:Почему как только мне что то нравится ценник сразу космос? Уже не 1й раз такое.
просто у вас хороший вкус и понимание качественных хороших вещей
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:40

  yama написав:
  vitaliian написав:Почему как только мне что то нравится ценник сразу космос? Уже не 1й раз такое.
просто у вас хороший вкус и понимание качественных хороших вещей

Спасибо но вы преувеличиваете. Есть тяготение к натуральным материалам, не более. Ламинаты, линолеум, картон, пластик мдф, ковры - в топку (кроме плетенных из хб) Пусть квартира выглядит проще зато естественнее.
vitaliian
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