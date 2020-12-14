Плитка под мрамор с фигурными сторонами продается в эпицентре вчера себе купил. Очень необычно выглядит
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Додано: Чет 18 лис, 2021 13:17
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Чет 18 лис, 2021 13:37
Додано: Чет 18 лис, 2021 13:41
Успіх 120 грн = 1,39m2 (коробка 120 шт) или 1 грн/ штука
На сайте эпицентра её нету но есть на другом сайте
Волчицы завоют когда увидят эту красоту и снимут ваш смарт даже за 8 не торгуясь
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:19
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:40
Спасибо но вы преувеличиваете. Есть тяготение к натуральным материалам, не более. Ламинаты, линолеум, картон, пластик мдф, ковры - в топку (кроме плетенных из хб) Пусть квартира выглядит проще зато естественнее.
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