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Faceless вы про фотохостинг? https://ru.imgbb.com/ удобный с телефона, быстрый, есть пакетная загрузка и потом можно выбирать полный размер или миниатюра. Но гады в конце кода начали тулить рекламу, приходится её руками чистить . Извиняюсь если забываю, лично я ничего не рекламирую.
vitaliian написав:Faceless вы про фотохостинг? https://ru.imgbb.com/ удобный с телефона, быстрый, есть пакетная загрузка и потом можно выбирать полный размер или миниатюра. Но гады в конце кода начали тулить рекламу, приходится её руками чистить . Извиняюсь если забываю, лично я ничего не рекламирую.
Я про фразы на ссылке типа "копировать на английском перевод" Или это и есть остатки рекламы?
vitaliian написав:Faceless вы про фотохостинг? https://ru.imgbb.com/ удобный с телефона, быстрый, есть пакетная загрузка и потом можно выбирать полный размер или миниатюра. Но гады в конце кода начали тулить рекламу, приходится её руками чистить . Извиняюсь если забываю, лично я ничего не рекламирую.
Я про фразы на ссылке типа "копировать на английском перевод" Или это и есть остатки рекламы?
Да это они сами добавляют к коду. Под картинкой с тазом я уже подчистил.