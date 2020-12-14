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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:20

Художник так видит

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 04:36

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:05

Первое правило ремонта

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:42

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

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Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 19 лис, 2021 23:02, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:29

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Что за странные у вас ссылки, не впервые уже?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:59

Faceless вы про фотохостинг? https://ru.imgbb.com/ удобный с телефона, быстрый, есть пакетная загрузка и потом можно выбирать полный размер или миниатюра. Но гады в конце кода начали тулить рекламу, приходится её руками чистить . Извиняюсь если забываю, лично я ничего не рекламирую.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:06

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

vitaliian написав:Faceless вы про фотохостинг? https://ru.imgbb.com/ удобный с телефона, быстрый, есть пакетная загрузка и потом можно выбирать полный размер или миниатюра. Но гады в конце кода начали тулить рекламу, приходится её руками чистить . Извиняюсь если забываю, лично я ничего не рекламирую.


Я про фразы на ссылке типа "копировать на английском перевод"
Или это и есть остатки рекламы?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:08

  Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless вы про фотохостинг? https://ru.imgbb.com/ удобный с телефона, быстрый, есть пакетная загрузка и потом можно выбирать полный размер или миниатюра. Но гады в конце кода начали тулить рекламу, приходится её руками чистить . Извиняюсь если забываю, лично я ничего не рекламирую.


Я про фразы на ссылке типа "копировать на английском перевод"
Или это и есть остатки рекламы?

Да это они сами добавляют к коду. Под картинкой с тазом я уже подчистил.
vitaliian
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