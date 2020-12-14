Додано: Суб 18 гру, 2021 13:59

Успіх написав: vitaliian

Просто, якщо мені буде вигідно купувати готову однуху - робити простий ремонт(на свій смак ) і продавати - то я б хотів би таким займатись, ніж житловою орендою!

Я б тоді міг би свій бізнес тягнути 3-4дні/тиждень (до чого і прагну вже 11 років) і ще + в тому, що міг би дати заробити своїм родичам(татові і брату)

Ми б втрьох робили б ремонт на продаж...

Думаю, що 3 ремонта "на лєгке" ми б робили в рік і всім би вистачало доходу!

(бо - одна річ, що робити ремонт умовному Максу, який буде виносити мозок за кожну дрібничку, і зовсім інша річ робити самому/з родичами ремонт "під ключ", де сам керуєш/ухвалюєш весь процес) Просто, якщо менікупувати готову однуху - робити простий ремонт(на свій смак) і продавати - то я б хотів би таким займатись, ніж житловою орендою!Я б тоді міг би свій бізнес тягнути 3-4дні/тиждень (до чого і прагну вже 11 років) і ще + в тому, що міг би дати заробити своїм родичам(татові і брату)Ми б втрьох робили б ремонт на продаж...Думаю, що 3 ремонта "на лєгке" ми б робили в рік і всім би вистачало доходу!(бо - одна річ, що робити ремонт умовному Максу, який буде виносити мозок за кожну дрібничку, і зовсім інша річ робити самому/з родичами ремонт "під ключ", де сам керуєш/ухвалюєш весь процес)

1. Ни родственников ни друзей я бы не привлекал к бизнес партнерству, при первых же разногласиях вы теряете не только компаньона но и родственника/друга, а разногласий в процессе будет много. Кроме того компаньон думает если он родственник или друг значит у него есть льготы. А любые льготы всегда идут в ущерб основному делу. Ну и справедливость трактуется иначе, родственник считает что достоин большей оплаты/уважения, чем условный человек с улицы.2. В этом варианте рисков меньше потому что покупаете готовое, из минусов у вас нет ежедневного/еженедельного/ежемесячного дохода, вы привязаны к моменту продажи квартиры, а продажа может длиться год... У меня так друг ремонтировал мотоциклы, покупал по селам шлак который там гниет в сараях, перебирал, варил, красил и тд и продавал готовое. Не смотря на рентабельность 100+% он отказался потому что никогда не знаешь когда закончишь проект и когда выйдешь в кеш. Процесс не быстрый, где то полгода надо вкладывать и выкладываться. Как 2й бизнес может быть.3. Худший вариант делать ремонт на заказ, клиент платит в своем понимании большие деньги и хочет за них максимум, а быть хорошим во всем нереально, поэтому одна бригада штукатурит, другая клеит обои, третья кладёт ламинат, четвертая ставит сантехнику, пятая кладет плитку, шестая двери, седьмая электрику и тд. Вам тоже придется занимать свою нишу. Мне встречались идиоты которые говорили что могут сделать ремонт за 5 копеек не напрягаясь "по вечерам", я даже с ними не спорю, сразу ищу повод закончить разговор. Попадется вам такой заказчик все нервы вымотает.