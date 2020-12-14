vitaliian
Нічьосе))
Тоді ламінат мав би бути пА 100!
А краще - пАпііісять!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 гру, 2021 19:45
vitaliian
Нічьосе))
Тоді ламінат мав би бути пА 100!
А краще - пАпііісять!
Додано: Суб 04 гру, 2021 19:59
Додано: Суб 18 гру, 2021 13:59
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
1. Ни родственников ни друзей я бы не привлекал к бизнес партнерству, при первых же разногласиях вы теряете не только компаньона но и родственника/друга, а разногласий в процессе будет много. Кроме того компаньон думает если он родственник или друг значит у него есть льготы. А любые льготы всегда идут в ущерб основному делу. Ну и справедливость трактуется иначе, родственник считает что достоин большей оплаты/уважения, чем условный человек с улицы.
2. В этом варианте рисков меньше потому что покупаете готовое, из минусов у вас нет ежедневного/еженедельного/ежемесячного дохода, вы привязаны к моменту продажи квартиры, а продажа может длиться год... У меня так друг ремонтировал мотоциклы, покупал по селам шлак который там гниет в сараях, перебирал, варил, красил и тд и продавал готовое. Не смотря на рентабельность 100+% он отказался потому что никогда не знаешь когда закончишь проект и когда выйдешь в кеш. Процесс не быстрый, где то полгода надо вкладывать и выкладываться. Как 2й бизнес может быть.
3. Худший вариант делать ремонт на заказ, клиент платит в своем понимании большие деньги и хочет за них максимум, а быть хорошим во всем нереально, поэтому одна бригада штукатурит, другая клеит обои, третья кладёт ламинат, четвертая ставит сантехнику, пятая кладет плитку, шестая двери, седьмая электрику и тд. Вам тоже придется занимать свою нишу. Мне встречались идиоты которые говорили что могут сделать ремонт за 5 копеек не напрягаясь "по вечерам", я даже с ними не спорю, сразу ищу повод закончить разговор. Попадется вам такой заказчик все нервы вымотает.
Додано: Суб 18 гру, 2021 16:07
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
vitaliian
1. Ну, для початку, то добре починати гуртом з родичами, а далі - як не захочуть, то можуть відмовитись, а я перейду на "нервотрьопку" з чужими майстрами))
2. Над цим я думав - тому і планую НЕ повністю кидати свій бізнес, а тягнути його "наполовину", щоб мати трохи дохід на "підтримку штанів"
Тому, я і хочу з теперішнього бізнесу і з майбутнього(продаж квартир) - зробити собі, наче, хобі!
Тобто, буду мати 2 хобі.
Коротше треба пробувати/наважуватись на це
Тільки, на моменті, одне погано - трохи маловато грошей/активів в розпорядженні...
От зроблю я ремонт в смарті і продам його за 900Кгрн чистими(думаю, що це +/-реальна ціна) - нехай, навіть ще десь знайду ще 100К, - то от що, що я можу купити за лям грн в місті Лева?
Знову десь на окраїні?
Бо, навіть, біля мене(що це є початок спальника) - в незавершеному новобуді, і то однухи стартують від 1,4 ляма
Додано: Суб 18 гру, 2021 16:14
Успіх покупать по таким ценам риск, потому что цены надуты эмиссией денег, я жду в 2022-2023 девальвацию и до этого момента ничего дороже 15 куе не покупаю. Коммерцию конечно.
Про 2 хобби на словах замечательно, на практике ремонт забирает столько времени и сил что дай Бог на жену бы что то осталось.
Может лучше купить Права Д, автобус Иван/Богдан и стать маршрутчиком? Живые деньги каждый день. В течение 3х лет проезд вырастет до 20 грн. Это касса 2к в день и больше. Или неполный рабочий день за 1к
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