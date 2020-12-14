RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:56

Эконом лофт

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10745
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 13:10

  vitaliian написав:Зображення

То, напевно, наступний рівень Флая :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2601
З нами з: 18.03.21
Подякував: 88 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 21:12

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10745
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:46

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10745
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:05

  yama написав:
  vitaliian написав:Почему как только мне что то нравится ценник сразу космос? Уже не 1й раз такое.
просто у вас хороший вкус и понимание качественных хороших вещей


судя по мрамору выше, вкус оч специфический :mrgreen:
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5440
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2573 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:28

  trololo написав:
  yama написав:
  vitaliian написав:Почему как только мне что то нравится ценник сразу космос? Уже не 1й раз такое.
просто у вас хороший вкус и понимание качественных хороших вещей


судя по мрамору выше, вкус оч специфический :mrgreen:

Не понимаете юмор? Бывает.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10745
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 895, 896, 897
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8969 1255952
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 20:03
juristkostya
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3220
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 1127, 1128, 1129
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
11285 1644353
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 чер, 2021 12:37
RTC12

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.