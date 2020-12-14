RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:56

Эконом лофт

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10745
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 13:10

  vitaliian написав:Зображення

То, напевно, наступний рівень Флая :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2602
З нами з: 18.03.21
Подякував: 88 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 21:12

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10745
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:46

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10745
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:05

  yama написав:
  vitaliian написав:Почему как только мне что то нравится ценник сразу космос? Уже не 1й раз такое.
просто у вас хороший вкус и понимание качественных хороших вещей


судя по мрамору выше, вкус оч специфический :mrgreen:
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5440
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2573 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:28

  trololo написав:
  yama написав:
  vitaliian написав:Почему как только мне что то нравится ценник сразу космос? Уже не 1й раз такое.
просто у вас хороший вкус и понимание качественных хороших вещей


судя по мрамору выше, вкус оч специфический :mrgreen:

Не понимаете юмор? Бывает.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10745
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:58

Інформацію на гілці - дають люди, які жодного дня не здавали квартир в оренду))) тому так смішно)))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22616
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1433 раз.
Подякували: 2361 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 896, 897, 898
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8970 1256048
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 12:08
Успіх
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 1127, 1128, 1129
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
11285 1644362
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 чер, 2021 12:37
RTC12

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (304)
06.02.2022 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.