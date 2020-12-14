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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:56

Эконом лофт

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 13:10

  vitaliian написав:Зображення

То, напевно, наступний рівень Флая :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 21:12

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:46

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:05

  yama написав:
  vitaliian написав:Почему как только мне что то нравится ценник сразу космос? Уже не 1й раз такое.
просто у вас хороший вкус и понимание качественных хороших вещей


судя по мрамору выше, вкус оч специфический :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:28

  trololo написав:
  yama написав:
  vitaliian написав:Почему как только мне что то нравится ценник сразу космос? Уже не 1й раз такое.
просто у вас хороший вкус и понимание качественных хороших вещей


судя по мрамору выше, вкус оч специфический :mrgreen:

Не понимаете юмор? Бывает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:58

Інформацію на гілці - дають люди, які жодного дня не здавали квартир в оренду))) тому так смішно)))
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:19

Frant кстати, да. Хотел выложить фото последнего реализовантго объекта, но потом передумал. Т.к. вместо конструктивного обсуждения получу поток бреда от тролей :)
budmix_org
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:23

  budmix_org написав:Frant кстати, да. Хотел выложить фото последнего реализовантго объекта, но потом передумал. Т.к. вместо конструктивного обсуждения получу поток бреда от тролей :)

Ехххххх шкода..... - а то б ми тут всі детальки ремонту обсмоктали... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:10

  budmix_org написав:Frant кстати, да. Хотел выложить фото последнего реализовантго объекта, но потом передумал. Т.к. вместо конструктивного обсуждения получу поток бреда от тролей :)

Может фото франту в личку отправить, если вам так важно его мнение? :) :) :) Он про всех всё знает, кто что сдает, кто с кем спит. И вам тоже даст ценный совет.
vitaliian
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