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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:56
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vitaliian
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 13:10
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Додано: Чет 27 січ, 2022 21:12
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vitaliian
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:46
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vitaliian
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Додано: Нед 06 лют, 2022 10:05
yama написав: vitaliian написав:
Почему как только мне что то нравится ценник сразу космос? Уже не 1й раз такое.
просто у вас хороший вкус и понимание качественных хороших вещей
судя по мрамору выше, вкус оч специфический
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trololo
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Додано: Нед 06 лют, 2022 10:28
trololo написав: yama написав: vitaliian написав:
Почему как только мне что то нравится ценник сразу космос? Уже не 1й раз такое.
просто у вас хороший вкус и понимание качественных хороших вещей
судя по мрамору выше, вкус оч специфический
Не понимаете юмор? Бывает.
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vitaliian
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Додано: Нед 06 лют, 2022 10:58
Інформацію на гілці - дають люди, які жодного дня не здавали квартир в оренду))) тому так смішно)))
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Frant
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Додано: Нед 06 лют, 2022 16:10
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vitaliian
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