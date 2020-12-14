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для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:43

vitaliian после утверждения, что ламинат с паркетом в одну цену сомневаюсь в Вашем опыте ;)
Хотя если мерять количеством постов...
budmix_org
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:17

  budmix_org написав:vitaliian после утверждения, что ламинат с паркетом в одну цену сомневаюсь в Вашем опыте ;)
Хотя если мерять количеством постов...

Я давал ссылки в доказательство, паркет клал прошлым летом, не верить и сомневаться ваше право. Я вам ничего не должен доказывать от вашей веры мне не холодно ни жарко. Можете вообще меня не читать, здесь можно добавлять в ЧС.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:24

  vitaliian написав:
  budmix_org написав:vitaliian после утверждения, что ламинат с паркетом в одну цену сомневаюсь в Вашем опыте ;)
Хотя если мерять количеством постов...

Я давал ссылки в доказательство, паркет клал прошлым летом, не верить и сомневаться ваше право. Я вам ничего не должен доказывать от вашей веры мне не холодно ни жарко.

Ваше утверждение будет верным, если сдавать арендатору жильё с ламинатом в пачках или паркетом на паллетах, а вот если их уложить (а в случае с паркет ещё отциклевать и покрыть лаком) то цена готового квадрата будет отличаться раза в 2,5-3. И от воды паркет тоже пострадает, а ещё от сильно сухого или влажного воздуха
budmix_org
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:30

budmix_org а я не говорил что цена одинаковая с работой. Укладка паркета денег стоит, а под ламинат только подложка нужна.
vitaliian
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  #<1 ... 16171819
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