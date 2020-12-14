Додано: Нед 06 лют, 2022 18:30

budmix_org а я не говорил что цена одинаковая с работой. Укладка паркета денег стоит, а под ламинат только подложка нужна. Но не в 3 раза.



Посмотрите сколько квартир в совмине продается с советским паркетом, тому ремонту более 30 лет, а паркет под лаком как новый. Если нет знакомых с паркетом спросить. Знаете сколько на него за 30 лет вылили воды и холодного воздуха?



Недавно затопили моего соседа он выкинул с пола практически новый ламинат, который превратился в кашу. Я лично помогал ему выносить. Разбухла та часть где замки , так что сцепить их между собой уже невозможно.



Вы ещё тот специалист, как я вижу, короче добавляю в ЧС и больше вас не читаю. Спасибо.