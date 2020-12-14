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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:43

vitaliian после утверждения, что ламинат с паркетом в одну цену сомневаюсь в Вашем опыте ;)
Хотя если мерять количеством постов...
budmix_org
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:17

  budmix_org написав:vitaliian после утверждения, что ламинат с паркетом в одну цену сомневаюсь в Вашем опыте ;)
Хотя если мерять количеством постов...

Я давал ссылки в доказательство, паркет клал прошлым летом, не верить и сомневаться ваше право. Я вам ничего не должен доказывать от вашей веры мне не холодно ни жарко. Можете вообще меня не читать, здесь можно добавлять в ЧС.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:24

  vitaliian написав:
  budmix_org написав:vitaliian после утверждения, что ламинат с паркетом в одну цену сомневаюсь в Вашем опыте ;)
Хотя если мерять количеством постов...

Я давал ссылки в доказательство, паркет клал прошлым летом, не верить и сомневаться ваше право. Я вам ничего не должен доказывать от вашей веры мне не холодно ни жарко.

Ваше утверждение будет верным, если сдавать арендатору жильё с ламинатом в пачках или паркетом на паллетах, а вот если их уложить (а в случае с паркет ещё отциклевать и покрыть лаком) то цена готового квадрата будет отличаться раза в 2,5-3. И от воды паркет тоже пострадает, а ещё от сильно сухого или влажного воздуха
budmix_org
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:30

budmix_org а я не говорил что цена одинаковая с работой. Укладка паркета денег стоит, а под ламинат только подложка нужна. Но не в 3 раза.

Посмотрите сколько квартир в совмине продается с советским паркетом, тому ремонту более 30 лет, а паркет под лаком как новый. Если нет знакомых с паркетом спросить. Знаете сколько на него за 30 лет вылили воды и холодного воздуха?

Недавно затопили моего соседа он выкинул с пола практически новый ламинат, который превратился в кашу. Я лично помогал ему выносить. Разбухла та часть где замки , так что сцепить их между собой уже невозможно.

Вы ещё тот специалист, как я вижу, короче добавляю в ЧС и больше вас не читаю. Спасибо.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 лют, 2022 18:36, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:33

vitaliian так вы таки сдаете арендаторам стройматериалы и неотделаную квартиру, это круто! Благодарочка за такое ноу-хау :) и к тому же сравнивать неплохой ламинат за 15 евро с плохим паркетом за те же 15 евро совсем не корректно ;)
budmix_org
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:37

  budmix_org написав:vitaliian так вы таки сдаете арендаторам стройматериалы и неотделаную квартиру, это круто! Благодарочка за такое ноу-хау :) и к тому же сравнивать неплохой ламинат за 15 евро с плохим паркетом за те же 15 евро совсем не корректно ;)

"Плохой / хороший" это детский сад. Есть цена и срок службы. Я видел паркет которому более 100 лет, ламинаты из эпицентра с ним рядом не лежали. Даже если такой паркет в 3 раза дороже, прослужит он в 10 раз дольше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:49

vitaliian тот, который вы постили не прослужит. И детский сад - это вот обижаться, вместо того, чтоб аргументировать
И чего ж не взяли ценник 200, а не 450 тогда? ;)
budmix_org
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