vitaliian после утверждения, что ламинат с паркетом в одну цену сомневаюсь в Вашем опыте
Хотя если мерять количеством постов...
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Додано: Нед 06 лют, 2022 17:43
vitaliian после утверждения, что ламинат с паркетом в одну цену сомневаюсь в Вашем опыте
Хотя если мерять количеством постов...
Додано: Нед 06 лют, 2022 18:17
Я давал ссылки в доказательство, паркет клал прошлым летом, не верить и сомневаться ваше право. Я вам ничего не должен доказывать от вашей веры мне не холодно ни жарко. Можете вообще меня не читать, здесь можно добавлять в ЧС.
Додано: Нед 06 лют, 2022 18:24
Ваше утверждение будет верным, если сдавать арендатору жильё с ламинатом в пачках или паркетом на паллетах, а вот если их уложить (а в случае с паркет ещё отциклевать и покрыть лаком) то цена готового квадрата будет отличаться раза в 2,5-3. И от воды паркет тоже пострадает, а ещё от сильно сухого или влажного воздуха
Додано: Нед 06 лют, 2022 18:30
budmix_org а я не говорил что цена одинаковая с работой. Укладка паркета денег стоит, а под ламинат только подложка нужна. Но не в 3 раза.
Посмотрите сколько квартир в совмине продается с советским паркетом, тому ремонту более 30 лет, а паркет под лаком как новый. Если нет знакомых с паркетом спросить. Знаете сколько на него за 30 лет вылили воды и холодного воздуха?
Недавно затопили моего соседа он выкинул с пола практически новый ламинат, который превратился в кашу. Я лично помогал ему выносить. Разбухла та часть где замки , так что сцепить их между собой уже невозможно.
Вы ещё тот специалист, как я вижу, короче добавляю в ЧС и больше вас не читаю. Спасибо.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 лют, 2022 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 лют, 2022 18:33
vitaliian так вы таки сдаете арендаторам стройматериалы и неотделаную квартиру, это круто! Благодарочка за такое ноу-хау и к тому же сравнивать неплохой ламинат за 15 евро с плохим паркетом за те же 15 евро совсем не корректно
Додано: Нед 06 лют, 2022 18:37
"Плохой / хороший" это детский сад. Есть цена и срок службы. Я видел паркет которому более 100 лет, ламинаты из эпицентра с ним рядом не лежали. Даже если такой паркет в 3 раза дороже, прослужит он в 10 раз дольше.
Додано: Нед 06 лют, 2022 18:49
vitaliian тот, который вы постили не прослужит. И детский сад - это вот обижаться, вместо того, чтоб аргументировать
И чего ж не взяли ценник 200, а не 450 тогда?
Додано: Вів 08 лют, 2022 16:56
Додано: Вів 08 лют, 2022 19:50
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
1. Ехххх, бачу фарбування стін, так як і я хотів/хочу зробити...(правильно - нах їх вирівнювати)
2. Трошки затемні тона(забагато чорного) і на кухні меблі я б робив би світліші(наприклад, як підлога)
3. В спальні картина на стіні - не дуже, а килимок на підлозі - взагалі, нов коментс))
4. Світильники на стелі - такі мені не подобаються, а от - табуретки - нормальні, а от ніжки стола краще б були теж під дерево.
5. Душова - була би прикольною, якщо б біла плитка була не цеглинкою, а крупнішим форматом.
Ну, наче все))
Може ще хтось щось добавить...
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