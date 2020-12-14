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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:26
Успіх ну и стоимость ремонта без мебели и быт техники 125 долл за метр. Была только коробка с черновой стяжкой и вводом коммуникаций. Таких ремононтов сделано уже изрядно, есть те, которым 4 года, полёт нормальный, перед следующим арендатором можно будет чуть подкрасить
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:58
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Фарбували зразу по чорновій стяжці, перед тим прогрунтувавши?
Чи ще гіпсовою шпаклівкою стягували?
І якою фарбою фарбували? Структурною?
Додано: Вів 08 лют, 2022 21:05
Успіх по формату плитки в санузле согласен, сейчас сделал бы по другому. "Кабанчик" Больше ни-ни
Часть стен (где грубая фактура) штукатурили гипсовой штукатуркой сознательно тяп-ляп, потом немного заглаживали. Затем грунт и покраска моющимися интерьерными красками недорогими (1200-1600 грн банка 10 л).
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