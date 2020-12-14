RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 16:44

  Sidus написав:
  budmix_org написав:Успіх ну и стоимость ремонта без мебели и быт техники 125 долл за метр. Была только коробка с черновой стяжкой и вводом коммуникаций. Таких ремононтов сделано уже изрядно, есть те, которым 4 года, полёт нормальный, перед следующим арендатором можно будет чуть подкрасить


Это в случае, если сразу погрунтовать по внутренний стенам и покрасить, проводку провести поверх стен и тд? :)
Как у вас такие цифры выходят? Вы сами всю работу делаете?

Мой ремонт на фото выше,арендные ставки тоже. работы не сам - закупки и про рабство сам. И это не Киев.
budmix_org
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 10.12.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 13:37

  budmix_org написав:ремонт на фото

якось так бюджетно, зовсім бюджетно.
З іншої сторони, укро-квартиранти - швидко вбивають квартиру, за рік-два-три, навіть в середньому ціновому діапазоні оренди. Тому немає жодного сенсу робити щось достойніше.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22661
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1438 раз.
Подякували: 2364 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 13:48

Frant в моем городе в этом сегменте максимальная рентабельность. Можно было б с этой локацией получать на 25-30% выше аренду, но ремонт мебель и быттехника должна была б быть дороже. Считал рентабельность и она хуже. К тому же в более дорогом сегменте амортизация происходит быстрее и простои есть:)
budmix_org
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 10.12.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 08:41

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Можно сразу купить с готовым ремонтом у нас в Одессе. Есть застройщик Пространство, все красиво рассказывает. Посмотрел ремонты у них на сайте namorskom.com на рендерах выглядят хорошо. В жизни будет попроще, но для аренды подойдет
Волк
 
Повідомлень: 496
З нами з: 09.11.14
Подякував: 271 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:10

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Я, взагалі, не розумію, чому забудовники чим не "змагаються" між собою?
Та ж будуєте 2-4-6-8 будинків - то зробіть через одного квартири "з ремонтом"!
Це ж багато хто хоче:
1. Не займатись геморним ремонтом!
2. Взяти речі з гуртожитку, чи від тещі)) і переїхати в готове!
3. Взяти під оренду і зразу здавати, а не гаяти час на ремонт!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2737
З нами з: 18.03.21
Подякував: 94 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:22

  budmix_org написав:Успіх кстати, арендная плата за такой с одной спальней 36 м2) - 6000 грн в мес, с двумя спальнями 50м2 такой же объект 7500 грн в мес. Днепропетровская обл, город 200+ тыс населения.

Судя по населению - ДнепроДым?
Там по таким ценам квартиры в самострое в ЧС идут на периферии(окно в кухне явно не совкошлаковское)?
барабашов
 
Повідомлень: 2217
З нами з: 16.06.15
Подякував: 218 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:29

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Успіх написав:ж будуєте 2-4-6-8 будинків - то зробіть через одного квартири "з ремонтом"!
на лохе продается полно стройматериалов которые достались хозяевам от застройщика. Нормальные застройщики сдают квартиру в финишной штукатурке и со стяжкой пола, делать в такой квартире ремонт одно удовольствие особенно если стены и потолок идеально ровные , или вы хотите чтобы за вас и цвет плитки с линолеумом выбрали? Мой застройщик спрашивал где штробить розетки, наштробил с большим запасом потому что не знал как станет мебель.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10869
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1894 раз.
Подякували: 2717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:56

  vitaliian написав:на лохе продается полно стройматериалов которые достались хозяевам от застройщика.

Знову "ікономія")) Просрочені будматеріали, в неоригінальній упаковці))) Що з них можна наліпити????
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22661
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1438 раз.
Подякували: 2364 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 903, 904, 905
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9044 1267631
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 12:58
ihorko_lviv
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3345
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 1127, 1128, 1129
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
11285 1645817
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 чер, 2021 12:37
RTC12

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.