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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 лют, 2022 16:44
Sidus написав: budmix_org написав:Успіх
ну и стоимость ремонта без мебели и быт техники 125 долл
за метр. Была только коробка с черновой стяжкой и вводом коммуникаций. Таких ремононтов сделано уже изрядно, есть те, которым 4 года, полёт нормальный, перед следующим арендатором можно будет чуть подкрасить
Это в случае, если сразу погрунтовать по внутренний стенам и покрасить, проводку провести поверх стен и тд?
Как у вас такие цифры выходят? Вы сами всю работу делаете?
Мой ремонт на фото выше,арендные ставки тоже. работы не сам - закупки и про рабство сам. И это не Киев.
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budmix_org
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Додано: Пон 14 лют, 2022 13:37
budmix_org написав:
ремонт на фото
якось так бюджетно, зовсім бюджетно.
З іншої сторони, укро-квартиранти - швидко вбивають квартиру, за рік-два-три, навіть в середньому ціновому діапазоні оренди. Тому немає жодного сенсу робити щось достойніше.
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Frant
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Додано: Пон 14 лют, 2022 13:48
Frant в моем городе в этом сегменте максимальная рентабельность. Можно было б с этой локацией получать на 25-30% выше аренду, но ремонт мебель и быттехника должна была б быть дороже. Считал рентабельность и она хуже. К тому же в более дорогом сегменте амортизация происходит быстрее и простои есть:)
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budmix_org
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Додано: Сер 16 лют, 2022 08:41
Можно сразу купить с готовым ремонтом у нас в Одессе. Есть застройщик Пространство, все красиво рассказывает. Посмотрел ремонты у них на сайте namorskom.com на рендерах выглядят хорошо. В жизни будет попроще, но для аренды подойдет
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Волк
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Додано: Сер 16 лют, 2022 10:10
Я, взагалі, не розумію, чому забудовники чим не "змагаються" між собою?
Та ж будуєте 2-4-6-8 будинків - то зробіть через одного квартири "з ремонтом"!
Це ж багато хто хоче:
1. Не займатись геморним ремонтом!
2. Взяти речі з гуртожитку, чи від тещі)) і переїхати в готове!
3. Взяти під оренду і зразу здавати, а не гаяти час на ремонт!
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Успіх
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Додано: Сер 16 лют, 2022 10:22
budmix_org написав:Успіх
кстати, арендная плата за такой с одной спальней 36 м2) - 6000 грн в мес, с двумя спальнями 50м2 такой же объект 7500 грн в мес. Днепропетровская обл, город 200+ тыс населения.
Судя по населению - ДнепроДым?
Там по таким ценам квартиры в самострое в ЧС идут на периферии(окно в кухне явно не совкошлаковское)?
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барабашов
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Додано: Сер 16 лют, 2022 10:29
Успіх написав:
ж будуєте 2-4-6-8 будинків - то зробіть через одного квартири "з ремонтом"!
на лохе продается полно стройматериалов которые достались хозяевам от застройщика. Нормальные застройщики сдают квартиру в финишной штукатурке и со стяжкой пола, делать в такой квартире ремонт одно удовольствие особенно если стены и потолок идеально ровные , или вы хотите чтобы за вас и цвет плитки с линолеумом выбрали? Мой застройщик спрашивал где штробить розетки, наштробил с большим запасом потому что не знал как станет мебель.
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vitaliian
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Додано: Сер 16 лют, 2022 10:56
vitaliian написав:
на лохе продается полно стройматериалов которые достались хозяевам от застройщика.
Знову "ікономія")) Просрочені будматеріали, в неоригінальній упаковці))) Що з них можна наліпити????
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Frant
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