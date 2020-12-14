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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 21:15

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

https://www.inmyroom.ru/posts/35244-per ... do-i-posle
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:41

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Закінчив черговий об'єкт під оренду, а гілка щось померла :)
budmix_org
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:43

budmix_org напомните вы с Днепра? Аренда упала или выросла после 24.02.22?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:48

Рядом с Дніпром, Кам'янське. В долларах приблизно така ж як до війни, в гривні сильно зросла. Влітку була ще вище ніж до війни в дол
budmix_org
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