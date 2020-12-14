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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лют, 2022 21:15
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Сер 08 бер, 2023 21:41
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Закінчив черговий об'єкт під оренду, а гілка щось померла
Додано: Сер 08 бер, 2023 21:43
budmix_org напомните вы с Днепра? Аренда упала или выросла после 24.02.22?
Додано: Сер 08 бер, 2023 21:48
Рядом с Дніпром, Кам'янське. В долларах приблизно така ж як до війни, в гривні сильно зросла. Влітку була ще вище ніж до війни в дол
Додано: Чет 09 бер, 2023 09:09
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
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