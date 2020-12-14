|
|
|
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лют, 2022 21:15
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17073
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2117 раз.
- Подякували: 3007 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 бер, 2023 21:43
budmix_org напомните вы с Днепра? Аренда упала или выросла после 24.02.22?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17073
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2117 раз.
- Подякували: 3007 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 бер, 2023 21:48
Рядом с Дніпром, Кам'янське. В долларах приблизно така ж як до війни, в гривні сильно зросла. Влітку була ще вище ніж до війни в дол
-
budmix_org
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 10.12.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 09:09
budmix_org написав:
Закінчив черговий об'єкт під оренду, а гілка щось померла
То які цифри вийшли за ремонт на м2?
Або загалом яка площа і скільки витратили на:
Матеріали -...?
Робота -...?
Меблі/техніка -...?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4513
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 780 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Чет 09 бер, 2023 21:24
Успіх написав: budmix_org написав:
Закінчив черговий об'єкт під оренду, а гілка щось померла
То які цифри вийшли за ремонт на м2?
Або загалом яка площа і скільки витратили на:
Матеріали -...?
Робота -...?
Меблі/техніка -...?
43 м2 - 5000 долл ремонт та меблі, без побутової техніки. Але на цьому об'єкті я робив частину робіт бо мав час. Рентабельність виходить біля 20% річних (окупності 5 років). І це з амортизацією (закладую косметичний ремонт раз на 4 роки)
-
budmix_org
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 10.12.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 21:32
budmix_org написав:
Рентабельність виходить біля 20% річних (окупності 5 років). І це з амортизацією (закладую косметичний ремонт раз на 4 роки)
это что то нереальное. У меня до войны по самой жирной коммерции, в которой не было ни мебели ни техники (арендатор привозит свою, в зависимости от вида деятельности) рентабельность была 12%
Значит у вас в городе дешевые квартиры и дорогая аренда.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17073
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2117 раз.
- Подякували: 3007 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 21:44
vitaliian написав: budmix_org написав:
Рентабельність виходить біля 20% річних (окупності 5 років). І це з амортизацією (закладую косметичний ремонт раз на 4 роки)
это что то нереальное. У меня до войны по самой жирной коммерции, в которой не было ни мебели ни техники (арендатор привозит свою, в зависимости от вида деятельности) рентабельность была 12%
Значит у вас в городе дешевые квартиры и дорогая аренда.
Коли починав влаштовувала рентабельність 9%, потім 15, зараз трохи навчився
А якщо серйозно, то саме з цієї причини працюю у себе в місті, А не в Дніпрі чи Києві, чи Львові. А от фліппінг у нас зараз став не цікавий
-
budmix_org
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 10.12.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9675
|5979840
|
Чет 09 бер, 2023 15:02
Успіх
|
|3
|5337
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|
|11285
|1729032
|
Чет 10 чер, 2021 12:37
RTC12
|