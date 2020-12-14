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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 21:15

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

https://www.inmyroom.ru/posts/35244-per ... do-i-posle
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:41

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Закінчив черговий об'єкт під оренду, а гілка щось померла :)
budmix_org
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:43

budmix_org напомните вы с Днепра? Аренда упала или выросла после 24.02.22?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:48

Рядом с Дніпром, Кам'янське. В долларах приблизно така ж як до війни, в гривні сильно зросла. Влітку була ще вище ніж до війни в дол
budmix_org
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:09

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  budmix_org написав:Закінчив черговий об'єкт під оренду, а гілка щось померла :)

То які цифри вийшли за ремонт на м2?
Або загалом яка площа і скільки витратили на:
Матеріали -...?
Робота -...?
Меблі/техніка -...?
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:24

  Успіх написав:
  budmix_org написав:Закінчив черговий об'єкт під оренду, а гілка щось померла :)

То які цифри вийшли за ремонт на м2?
Або загалом яка площа і скільки витратили на:
Матеріали -...?
Робота -...?
Меблі/техніка -...?

43 м2 - 5000 долл ремонт та меблі, без побутової техніки. Але на цьому об'єкті я робив частину робіт бо мав час. Рентабельність виходить біля 20% річних (окупності 5 років). І це з амортизацією (закладую косметичний ремонт раз на 4 роки)
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:32

  budmix_org написав:Рентабельність виходить біля 20% річних (окупності 5 років). І це з амортизацією (закладую косметичний ремонт раз на 4 роки)
это что то нереальное. У меня до войны по самой жирной коммерции, в которой не было ни мебели ни техники (арендатор привозит свою, в зависимости от вида деятельности) рентабельность была 12%

Значит у вас в городе дешевые квартиры и дорогая аренда.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:44

  vitaliian написав:
  budmix_org написав:Рентабельність виходить біля 20% річних (окупності 5 років). І це з амортизацією (закладую косметичний ремонт раз на 4 роки)
это что то нереальное. У меня до войны по самой жирной коммерции, в которой не было ни мебели ни техники (арендатор привозит свою, в зависимости от вида деятельности) рентабельность была 12%

Значит у вас в городе дешевые квартиры и дорогая аренда.

Коли починав влаштовувала рентабельність 9%, потім 15, зараз трохи навчився :) А якщо серйозно, то саме з цієї причини працюю у себе в місті, А не в Дніпрі чи Києві, чи Львові. А от фліппінг у нас зараз став не цікавий
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 01:12

  budmix_org написав:
  Успіх написав:
  budmix_org написав:Закінчив черговий об'єкт під оренду, а гілка щось померла :)

То які цифри вийшли за ремонт на м2?
Або загалом яка площа і скільки витратили на:
Матеріали -...?
Робота -...?
Меблі/техніка -...?

43 м2 - 5000 долл ремонт та меблі, без побутової техніки. Але на цьому об'єкті я робив частину робіт бо мав час. Рентабельність виходить біля 20% річних (окупності 5 років). І це з амортизацією (закладую косметичний ремонт раз на 4 роки)

20% от цены ремонта или самой квартиры с ремонтом?
Слышал в ДнепроДыме квартиры подорожали, сталинку в центре за 6куе 2К не найти, скоро наш Приднык и Западный с Северным такими шагами догоните
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 05:32

20% от цены ремонта или самой квартиры с ремонтом?
Слышал в ДнепроДыме квартиры подорожали, сталинку в центре за 6куе 2К не найти, скоро наш Приднык и Западный с Северным такими шагами догоните[/quote]
По оренді, мабуть, перегнали вже :) Рахую рентабельність від повної вартості об'єкту. Сталінку за 6 не знайти - це вірно. Але зазвичай купую трохи нижче ринка за рахунок того що добре орієнтуюсь в цінах і можу швидко прийняти рішення.
Вважаю що значна частина заробітку формується при купівлі. Нажаль цікаві пропозиції трапляються не часто
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  #<1 ... 19202122
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