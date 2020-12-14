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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лют, 2022 21:15
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Сер 08 бер, 2023 21:41
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Закінчив черговий об'єкт під оренду, а гілка щось померла
Додано: Сер 08 бер, 2023 21:43
budmix_org напомните вы с Днепра? Аренда упала или выросла после 24.02.22?
Додано: Сер 08 бер, 2023 21:48
Рядом с Дніпром, Кам'янське. В долларах приблизно така ж як до війни, в гривні сильно зросла. Влітку була ще вище ніж до війни в дол
Додано: Чет 09 бер, 2023 09:09
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Додано: Чет 09 бер, 2023 21:24
43 м2 - 5000 долл ремонт та меблі, без побутової техніки. Але на цьому об'єкті я робив частину робіт бо мав час. Рентабельність виходить біля 20% річних (окупності 5 років). І це з амортизацією (закладую косметичний ремонт раз на 4 роки)
Додано: Чет 09 бер, 2023 21:32
это что то нереальное. У меня до войны по самой жирной коммерции, в которой не было ни мебели ни техники (арендатор привозит свою, в зависимости от вида деятельности) рентабельность была 12%
Значит у вас в городе дешевые квартиры и дорогая аренда.
Додано: Чет 09 бер, 2023 21:44
Коли починав влаштовувала рентабельність 9%, потім 15, зараз трохи навчився А якщо серйозно, то саме з цієї причини працюю у себе в місті, А не в Дніпрі чи Києві, чи Львові. А от фліппінг у нас зараз став не цікавий
Додано: П'ят 10 бер, 2023 01:12
20% от цены ремонта или самой квартиры с ремонтом?
Слышал в ДнепроДыме квартиры подорожали, сталинку в центре за 6куе 2К не найти, скоро наш Приднык и Западный с Северным такими шагами догоните
Додано: П'ят 10 бер, 2023 05:32
20% от цены ремонта или самой квартиры с ремонтом?
Слышал в ДнепроДыме квартиры подорожали, сталинку в центре за 6куе 2К не найти, скоро наш Приднык и Западный с Северным такими шагами догоните[/quote]
По оренді, мабуть, перегнали вже Рахую рентабельність від повної вартості об'єкту. Сталінку за 6 не знайти - це вірно. Але зазвичай купую трохи нижче ринка за рахунок того що добре орієнтуюсь в цінах і можу швидко прийняти рішення.
Вважаю що значна частина заробітку формується при купівлі. Нажаль цікаві пропозиції трапляються не часто
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