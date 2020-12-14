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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 бер, 2023 06:40
барабашов написав:
Слышал в ДнепроДыме квартиры подорожали, сталинку в центре за 6куе 2К не найти, скоро наш Приднык и Западный с Северным такими шагами догоните
а сколько в приднепровске и на западном сейчас стоит хрущ? я так понимаю новостроек там нет
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