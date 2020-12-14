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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 06:40

  барабашов написав:Слышал в ДнепроДыме квартиры подорожали, сталинку в центре за 6куе 2К не найти, скоро наш Приднык и Западный с Северным такими шагами догоните
а сколько в приднепровске и на западном сейчас стоит хрущ? я так понимаю новостроек там нет
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:50

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  budmix_org написав:43 м2 - 5000 долл ремонт та меблі, без побутової техніки. Але на цьому об'єкті я робив частину робіт бо мав час. Рентабельність виходить біля 20% річних (окупності 5 років). І це з амортизацією (закладую косметичний ремонт раз на 4 роки)
Крутяк👍
А то всі кричать, що робити зараз ремонт - це надзвичайно дорого!
  budmix_org написав:Вважаю що значна частина заробітку формується при купівлі. Нажаль цікаві пропозиції трапляються не часто
Саме так ;) Можна ж купити на 20% нижче ринку і це буде вже на більшу частину ремонту, або й на весь ремонт збережені кошти!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:21

  Успіх написав:
  budmix_org написав:43 м2 - 5000 долл ремонт та меблі, без побутової техніки. Але на цьому об'єкті я робив частину робіт бо мав час. Рентабельність виходить біля 20% річних (окупності 5 років). І це з амортизацією (закладую косметичний ремонт раз на 4 роки)
Крутяк👍
А то всі кричать, що робити зараз ремонт - це надзвичайно дорого!
  budmix_org написав:Вважаю що значна частина заробітку формується при купівлі. Нажаль цікаві пропозиції трапляються не часто
Саме так ;) Можна ж купити на 20% нижче ринку і це буде вже на більшу частину ремонту, або й на весь ремонт збережені кошти!

Якщо робити самому з гімна і палок - то дуже дешево, а якщо не самому - то 400 долярів метр як мінімум )
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:36

  Успіх написав:що робити зараз ремонт - це надзвичайно дорого!
очень жду дешевых решений от долярчика, ремонт и мебель за 5 куе! я вас завалю заказами на 20 лет вперед. Станете миллионером на таких ремонтах! Нафиг та аренда.
  cherchiltank написав:Якщо робити самому з гімна і палок - то дуже дешево,
последний чек из эпицентра, делал сам осенью, только косметику (к сантехнике, мебели, керамической плитке, откосам, технике, проводке, отоплению, столярке даже не лез)

расход 600-800 грн в день это только материалы, на 90 тыс остановился, потому что даже накрасить квартире губы стоит минимум 3куе,
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  #<1 ... 20212223
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