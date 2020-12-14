Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:36

Успіх написав: що робити зараз ремонт - це надзвичайно дорого! що робити зараз ремонт - це надзвичайно дорого!

cherchiltank написав: Якщо робити самому з гімна і палок - то дуже дешево, Якщо робити самому з гімна і палок - то дуже дешево,

очень жду дешевых решений от долярчика, ремонт и мебель за 5 куе! я вас завалю заказами на 20 лет вперед. Станете миллионером на таких ремонтах! Нафиг та аренда.делал ремонт сам, осенью 2022, только косметику (к сантехнике, полам, керамической плитке, откосам, проводке, отоплению, столярке, вытяжкам , кондиционерам, вентиляции, наружному утеплению, гидробарьерам не прикасался)расход материалов 600-800 грн в день, делал все сам, на 90 тыс остановился, сейчас начинаю на 15-20 тыс доделывать, недоделки.потому что даже накрасить неубитой квартире губы блдь минимум 3куе. Если делать все перечисленное выше своими руками по моим скромным подсчетам это 8-10 куе. Чужими руками 20-25 куе в зависимости от жадности строителей. Плюс мебель техника 3-4 куе самая дешевая китайская, если не с мусорки.но всегда есть умник, у которого ремонт под ключ с мебелью 5 куе. А рентабельность аренды 20%Знаем, плавали. Даром за амбаром.