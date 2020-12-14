а сколько в приднепровске и на западном сейчас стоит хрущ? я так понимаю новостроек там нет
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 бер, 2023 06:40
Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:50
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©
Крутяк👍
А то всі кричать, що робити зараз ремонт - це надзвичайно дорого!
Саме так Можна ж купити на 20% нижче ринку і це буде вже на більшу частину ремонту, або й на весь ремонт збережені кошти!
Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:21
Якщо робити самому з гімна і палок - то дуже дешево, а якщо не самому - то 400 долярів метр як мінімум )
Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:36
очень жду дешевых решений от долярчика, ремонт и мебель за 5 куе! я вас завалю заказами на 20 лет вперед. Станете миллионером на таких ремонтах! Нафиг та аренда.
делал ремонт сам, осенью 2022, только косметику (к сантехнике, полам, керамической плитке, откосам, проводке, отоплению, столярке, вытяжкам , кондиционерам, вентиляции, наружному утеплению, гидробарьерам не прикасался)
расход материалов 600-800 грн в день, делал все сам, на 90 тыс остановился, сейчас начинаю на 15-20 тыс доделывать, недоделки.
потому что даже накрасить неубитой квартире губы блдь минимум 3куе. Если делать все перечисленное выше своими руками по моим скромным подсчетам это 8-10 куе. Чужими руками 20-25 куе в зависимости от жадности строителей. Плюс мебель техника 3-4 куе самая дешевая китайская, если не с мусорки.
но всегда есть умник, у которого ремонт под ключ с мебелью 5 куе. А рентабельность аренды 20% Знаем, плавали. Даром за амбаром.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:05
Re: Ремонт 2023
Я ж вам говорив - ворсистим валиком по прогрунтованих стінах/стелі структурною фарбою - і все!))
Але, щоб не сперечатись про сферичного коня у вакуумі - давайте притягнемо сюди найдешевші ціни на будматеріали і все зразу побачимо/порахуємо
Тож, тягніть сюди найдешевші ціни на:
ламінат -
плитку -
клей до плитки -
фарбу -
сантехнічні труби/фітінги/змішувачі -
електрокабеля/резетки/вимикачі і т. п. -
+ ще усякий дріб'язок, типу шторів/карнізів/плінтусів... -
А також:
диван -
шафу -
меблі на кухню -
міжкімнатні двері -
А тоді підставимо метраж(наприклад, 40м2) - і будемо знати орієнтовну ціну!
Тож - як маєте час погуглити - впишіть тут ціни і тоді побачимо - що і як?
Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:16
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:23
ну вот вы без моей помощи увидели ложь. Я 12% (до войны) считал запредельным счатьем. Вы знаете... На сегодня 8% очень круто.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:27
тут я профан. Никогда в сантехнику и электрику не лез. Возьмите это на себя. остальное впишем, ноу проблем.
Помимо перечисленного, шпаклевки, штукатурка, доставка этого всего, много других мелочей которых не видно, типа кисточек, валиков, ведер, швабр, стремянки, грунтовок, направляющих уголков, бытовой химии.
Полотно для двери стоит 1300, полотно с коробкой 2000, полотно межкомнатной двери с коробкой, петлями, ручками, замками 2700 и установка ещё 2000 . Если сами не умеете.
То же самое душ кабина, 10 тыс а с доставкой, сборкой и установкой 12-13-14 тыс
кухня разобранная 9 тыс а с отверстием под мойку, доставленная и собранная уже 15. Я попробовал выпиливать круг в столешнице 4 см, заипался, отвез туда где это делают, и заплатил 800 грн. Там станок нужен.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 бер, 2023 09:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:38
В сховем хруще полностью все делал сам, включая сантехнику(пришлось паяльник даже прикупить) и электрику. Нифига там сложного нет, если понимать минимальные принципы устройства водо и електросетей. А дальше Ютуб в помощь.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:40
а может и краска не нужна) у каждого свое представление о ремонте. Я смотрю квартиры на олх, той ценовой категории в которую хочу отправить свою и делаю не хуже. Потому что люди снимая/покупая будут ориентироваться не на ваш вкус-бюджет, а на аналогичные предложения. Если ваше будет хуже, придется снижать цену. Может изначально отштукатурить стену под обои или покраску, чем терять 1000 грн в месяц, от того, что не всем понравится коридорный вариант валиком по говноблоку
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