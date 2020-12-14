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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:24
Успіх написав: vitaliian написав:
А рентабельность аренды 20%
Ну, я тут поклацав калькулятором - то заявлена квартира нашого форумчанина в 43м2 має коштувати разом з цим ремонтом 900 000грн і здаватись за 15 000грн/міс!
Ну або трохи дорожча, але тоді і здача має бути відповідно 18-20Кгрн, щоб було 20%!
Где ДнепроДым и где аренда 2К хруща или панели 70года за 15Кгрн или тем паче за 20Кгрн???
Знаю лет пять назад одна реализаторша у нас рядом с автовокзалом сдавала екатерининку учуханную за 4кгрн и снимала в ДнепроДыме 1К за 2кгрн и на эту тыщу уе разницы в год и вещи себе приличные покупала, и телефон обновила от кнопочного. То что 2-3часа в день на дорогу на работу и обратно уходило - так наверно спала как великий кормчий - 2-3часа в день и ела мивину с консервой.
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барабашов
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:27
vitaliian написав: барабашов написав:
Слышал в ДнепроДыме квартиры подорожали, сталинку в центре за 6куе 2К не найти, скоро наш Приднык и Западный с Северным такими шагами догоните
а сколько в приднепровске и на западном сейчас стоит хрущ? я так понимаю новостроек там нет
Без понятия
Думаю 500уе/метр и выше, хотя и там и там есть послевоенные 2х этажки в состоянии "почти Бахмут/Марик" с соответствующим контингентом и цена там наверно кардинально ниже.
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барабашов
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:57
vitaliian написав: Успіх написав:
що робити зараз ремонт - це надзвичайно дорого!
очень жду дешевых решений от долярчика, ремонт и мебель за 5 куе! я вас завалю заказами на 20 лет вперед. Станете миллионером на таких ремонтах! Нафиг та аренда.
cherchiltank написав:
Якщо робити самому з гімна і палок - то дуже дешево,
делал ремонт сам, осенью 2022, только косметику (к сантехнике, полам, керамической плитке, откосам, проводке, отоплению, столярке, вытяжкам , кондиционерам, вентиляции, наружному утеплению, гидробарьерам не прикасался)
расход материалов 600-800 грн в день, делал все сам, на 90 тыс остановился, сейчас начинаю на 15-20 тыс доделывать, недоделки.
потому что даже накрасить неубитой квартире губы блдь минимум 3куе. Если делать все перечисленное выше своими руками по моим скромным подсчетам это 8-10 куе. Чужими руками 20-25 куе в зависимости от жадности строителей. Плюс мебель техника 3-4 куе самая дешевая китайская, если не с мусорки.
но всегда есть умник, у которого ремонт под ключ с мебелью 5 куе. А рентабельность аренды 20%
Знаем, плавали. Даром за амбаром.
ковідний ремонт кавалірки під ключ (без мебелі) 6куе5
а постковідний 9к5 з мебеллю
кавалірки 15м2
дохідність 9%, якщо не рахувати час очікування
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flyman
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:06
Frant написав: budmix_org написав:
ремонт на фото
якось так бюджетно, зовсім бюджетно.
З іншої сторони, укро-квартиранти - швидко вбивають квартиру, за рік-два-три, навіть в середньому ціновому діапазоні оренди. Тому немає жодного сенсу робити щось достойніше.
людина не порахувала вартість власного часу, тільки вартість матеріалів, тому така низька ціна ремонту вийшла
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flyman
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:10
cherchiltank написав: Успіх написав: budmix_org написав:
43 м2 - 5000 долл ремонт та меблі, без побутової техніки. Але на цьому об'єкті я робив частину робіт бо мав час. Рентабельність виходить біля 20% річних (окупності 5 років). І це з амортизацією (закладую косметичний ремонт раз на 4 роки)
Крутяк👍
А то всі кричать, що робити зараз ремонт - це надзвичайно дорого!
budmix_org написав:
Вважаю що значна частина заробітку формується при купівлі. Нажаль цікаві пропозиції трапляються не часто
Саме так
Можна ж купити на 20% нижче ринку і це буде вже на більшу частину ремонту, або й на весь ремонт збережені кошти!
Якщо робити самому з гімна і палок - то дуже дешево, а якщо не самому - то 400 долярів метр як мінімум )
підтверджую, але це без мебелі та техніки
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