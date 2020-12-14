Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:24

Успіх написав: vitaliian написав: А рентабельность аренды 20% А рентабельность аренды 20%

Ну, я тут поклацав калькулятором - то заявлена квартира нашого форумчанина в 43м2 має коштувати разом з цим ремонтом 900 000грн і здаватись за 15 000грн/міс!

Ну або трохи дорожча, але тоді і здача має бути відповідно 18-20Кгрн, щоб було 20%! Ну, я тут поклацав калькулятором - то заявлена квартира нашого форумчанина в 43м2 має коштувати разом з цим ремонтом 900 000грн і здаватись за 15 000грн/міс!Ну або трохи дорожча, але тоді і здача має бути відповідно 18-20Кгрн, щоб було 20%!

Где ДнепроДым и где аренда 2К хруща или панели 70года за 15Кгрн или тем паче за 20Кгрн???Знаю лет пять назад одна реализаторша у нас рядом с автовокзалом сдавала екатерининку учуханную за 4кгрн и снимала в ДнепроДыме 1К за 2кгрн и на эту тыщу уе разницы в год и вещи себе приличные покупала, и телефон обновила от кнопочного. То что 2-3часа в день на дорогу на работу и обратно уходило - так наверно спала как великий кормчий - 2-3часа в день и ела мивину с консервой.