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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:24
Успіх написав: vitaliian написав:
А рентабельность аренды 20%
Ну, я тут поклацав калькулятором - то заявлена квартира нашого форумчанина в 43м2 має коштувати разом з цим ремонтом 900 000грн і здаватись за 15 000грн/міс!
Ну або трохи дорожча, але тоді і здача має бути відповідно 18-20Кгрн, щоб було 20%!
Где ДнепроДым и где аренда 2К хруща или панели 70года за 15Кгрн или тем паче за 20Кгрн???
Знаю лет пять назад одна реализаторша у нас рядом с автовокзалом сдавала екатерининку учуханную за 4кгрн и снимала в ДнепроДыме 1К за 2кгрн и на эту тыщу уе разницы в год и вещи себе приличные покупала, и телефон обновила от кнопочного. То что 2-3часа в день на дорогу на работу и обратно уходило - так наверно спала как великий кормчий - 2-3часа в день и ела мивину с консервой.
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барабашов
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:27
vitaliian написав: барабашов написав:
Слышал в ДнепроДыме квартиры подорожали, сталинку в центре за 6куе 2К не найти, скоро наш Приднык и Западный с Северным такими шагами догоните
а сколько в приднепровске и на западном сейчас стоит хрущ? я так понимаю новостроек там нет
Без понятия
Думаю 500уе/метр и выше, хотя и там и там есть послевоенные 2х этажки в состоянии "почти Бахмут/Марик" с соответствующим контингентом и цена там наверно кардинально ниже.
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барабашов
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:57
vitaliian написав: Успіх написав:
що робити зараз ремонт - це надзвичайно дорого!
очень жду дешевых решений от долярчика, ремонт и мебель за 5 куе! я вас завалю заказами на 20 лет вперед. Станете миллионером на таких ремонтах! Нафиг та аренда.
cherchiltank написав:
Якщо робити самому з гімна і палок - то дуже дешево,
делал ремонт сам, осенью 2022, только косметику (к сантехнике, полам, керамической плитке, откосам, проводке, отоплению, столярке, вытяжкам , кондиционерам, вентиляции, наружному утеплению, гидробарьерам не прикасался)
расход материалов 600-800 грн в день, делал все сам, на 90 тыс остановился, сейчас начинаю на 15-20 тыс доделывать, недоделки.
потому что даже накрасить неубитой квартире губы блдь минимум 3куе. Если делать все перечисленное выше своими руками по моим скромным подсчетам это 8-10 куе. Чужими руками 20-25 куе в зависимости от жадности строителей. Плюс мебель техника 3-4 куе самая дешевая китайская, если не с мусорки.
но всегда есть умник, у которого ремонт под ключ с мебелью 5 куе. А рентабельность аренды 20%
Знаем, плавали. Даром за амбаром.
ковідний ремонт кавалірки під ключ (без мебелі) 6куе5
а постковідний 9к5 з мебеллю
кавалірки 15м2
дохідність 9%, якщо не рахувати час очікування
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:06
Frant написав: budmix_org написав:
ремонт на фото
якось так бюджетно, зовсім бюджетно.
З іншої сторони, укро-квартиранти - швидко вбивають квартиру, за рік-два-три, навіть в середньому ціновому діапазоні оренди. Тому немає жодного сенсу робити щось достойніше.
людина не порахувала вартість власного часу, тільки вартість матеріалів, тому така низька ціна ремонту вийшла
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flyman
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:10
cherchiltank написав: Успіх написав: budmix_org написав:
43 м2 - 5000 долл ремонт та меблі, без побутової техніки. Але на цьому об'єкті я робив частину робіт бо мав час. Рентабельність виходить біля 20% річних (окупності 5 років). І це з амортизацією (закладую косметичний ремонт раз на 4 роки)
Крутяк👍
А то всі кричать, що робити зараз ремонт - це надзвичайно дорого!
budmix_org написав:
Вважаю що значна частина заробітку формується при купівлі. Нажаль цікаві пропозиції трапляються не часто
Саме так
Можна ж купити на 20% нижче ринку і це буде вже на більшу частину ремонту, або й на весь ремонт збережені кошти!
Якщо робити самому з гімна і палок - то дуже дешево, а якщо не самому - то 400 долярів метр як мінімум )
підтверджую, але це без мебелі та техніки
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flyman
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2
Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:39
flyman написав: Frant написав: budmix_org написав:
ремонт на фото
якось так бюджетно, зовсім бюджетно.
З іншої сторони, укро-квартиранти - швидко вбивають квартиру, за рік-два-три, навіть в середньому ціновому діапазоні оренди. Тому немає жодного сенсу робити щось достойніше.
людина не порахувала вартість власного часу, тільки вартість матеріалів, тому така низька ціна ремонту вийшла
Пан Флай не уважно читає. Людина вміє рахувати та отримала досвід який і дозволяє отримувати таку рентабельність
Якщо не робити на об'єкту самому то вписуються в 15%, зараз маю час та отримую 20%. І це не квартира, а дуплекс який коштував 33000 дол, а здається за 12000 грн кожний (з власним гаражем). Продати його гаразнаразі можна за 50-55, але не бачу сенса. Десь так
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:57
flyman написав:
ковідний ремонт кавалірки під ключ (без мебелі) 6куе5
кубатура 15 метров? для 45 метров умножай 6куе на 3 то что я и говорю до 20куе
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vitaliian
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:00
budmix_org написав:
Пан Флай не уважно читає. Людина вміє рахувати та отримала досвід який і дозволяє отримувати таку рентабельність
тема ветки плавно переходит от обсуждения ремонтов к обсуждению конкретного человека, который где то там что то очень дешево купил и очень дорого сдал. Какая польза от этой информации, кроме вашего самоутверждения? Берем ваш дуплекс за 33 куе, умножаем на 40 получаем 1 320 000 (цена в гривне), соответственно 20% годовых от нее, это 22 тыс грн в месяц, а вы сдаете за 12.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:04
vitaliian написав: budmix_org написав:
Пан Флай не уважно читає. Людина вміє рахувати та отримала досвід який і дозволяє отримувати таку рентабельність
тема ветки плавно переходит от обсуждения ремонтов к обсуждению конкретного человека, который где то там что то очень дешево купил и очень дорого сдал. Какая польза от этой информации, кроме вашего самоутверждения? Берем ваш дуплекс за 33 куе, умнгожаем на 40 получаем 1320000, соответственно 20% годовых это 22 тыс грн в месяц, а вы сдаете за 12.
Сдаю два по 12, це ж дуплекс
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budmix_org
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:06
budmix_org написав:
Сдаю два по 12, це ж дуплекс
то есть 33куе это цена за две квартиры с ремонтами? Каждая из которых теперь сдается по 12 тыс грн. Это нереалистичный кейс, с таким же успехом можно обсудить выйгрыш в лотерею или недвижимость полученную в наследство. В жизни все бывает, я не спорю, только какой смысл выносить это на общее обсуждение, чтобы вам все позавидовали? Здесь обсуждается что то реальное, +/- доступное каждому а не пенисы форумнчан.
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vitaliian
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