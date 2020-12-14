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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:35

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:15

  vitaliian написав:
  budmix_org написав:Сдаю два по 12, це ж дуплекс
то есть 33куе это цена за две квартиры с ремонтами? Каждая из которых теперь сдается по 12 тыс грн. Это нереалистичный кейс, с таким же успехом можно обсудить выйгрыш в лотерею или недвижимость полученную в наследство. В жизни все бывает, я не спорю, только какой смысл выносить это на общее обсуждение, чтобы вам все позавидовали? Здесь обсуждается что то реальное, +/- доступное каждому а не пенисы форумнчан.

Вам конечно виднее ;) но у нас в городе просто промониторив олх можно найти готовый обьект с рентабельностью 10%. Дополнительные проценты это опыт. А что вы так всполошились то?
budmix_org
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:27

  vitaliian написав:
  flyman написав:ковідний ремонт кавалірки під ключ (без мебелі) 6куе5
кубатура 15 метров? для 45 метров умножай 6куе на 3 то что я и говорю до 20куе

не зовсім так, матратура 15 м2,
і множити не на 3 при площі 45 м2,
так як санвузол/кухня мало залежить від метратури квартири,
може на 2 буде множник, але це не точно.
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:29

  budmix_org написав:
  vitaliian написав:
  budmix_org написав:Сдаю два по 12, це ж дуплекс
то есть 33куе это цена за две квартиры с ремонтами? Каждая из которых теперь сдается по 12 тыс грн. Это нереалистичный кейс, с таким же успехом можно обсудить выйгрыш в лотерею или недвижимость полученную в наследство. В жизни все бывает, я не спорю, только какой смысл выносить это на общее обсуждение, чтобы вам все позавидовали? Здесь обсуждается что то реальное, +/- доступное каждому а не пенисы форумнчан.

Вам конечно виднее ;) но у нас в городе просто промониторив олх можно найти готовый обьект с рентабельностью 10%. Дополнительные проценты это опыт. А что вы так всполошились то?

не думаю, що то тривалий тренд,
рік тому у Львові рентабельність "миттєвої аренди" зашкалювала,
може бути так, що ви через кілька років залишитеся з неліквідом, який здавати хіба за комуналь, і то буде стрьомно
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:45

  flyman написав:то есть 33куе это цена за две квартиры с ремонтами? Каждая из которых теперь сдается по 12 тыс грн. Это нереалистичный кейс, с таким же успехом можно обсудить выйгрыш в лотерею или недвижимость полученную в наследство. В жизни все бывает, я не спорю, только какой смысл выносить это на общее обсуждение, чтобы вам все позавидовали? Здесь обсуждается что то реальное, +/- доступное каждому а не пенисы форумнчан.

Вам конечно виднее ;) но у нас в городе просто промониторив олх можно найти готовый обьект с рентабельностью 10%. Дополнительные проценты это опыт. А что вы так всполошились то?[/quote]
не думаю, що то тривалий тренд,
рік тому у Львові рентабельність "миттєвої аренди" зашкалювала,
може бути так, що ви через кілька років залишитеся з неліквідом, який здавати хіба за комуналь, і то буде стрьомно[/quote]
В нашій країні все може бути, я в арендній темі з 2013
Можливо і вам видніше ;)
budmix_org
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:12

budmix_org
Что это за дуплекс?
Самострой? Переделанный жилой дом на вторичке возле Дзержинки на двух хозяев и два гаража соответственно?
Новостроев то у вас 146% нет таких
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:13

budmix_org
За сколько метров квартиры вам триста долларов платят?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:23

  budmix_org написав:Дополнительные проценты это опыт. А что вы так всполошились то?
с какой мне печали полошиться я жил в больших депрессивных обл.центрах в т.ч. Днепр, Одесса, Львов которые гораздо лучше днепродыма, и в днепродыме тоже немного жил, в сталинке на беседова (ниже жд вокзала)

о "больших возможностях" этих городов знаю не по наслышке. Квартиры па 8 в ассортименте. Любой район дом и этаж.

И когда какой-то спикер вылазит и начинает рассказывать что у них в Алчевске все долларовые миллионеры, а сам город похож на Дубай я в принципе вижу большие толстые комплексы. Ладно была бы правда, респект и уважуха, но пи##дешь иначе нечем объяснить. Я можно сказать сам из этого гавна вылез.
vitaliian
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